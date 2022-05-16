Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kızıltepe Devlet Hastanesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ve otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.