Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

16.05.2022 18:07
Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kızıltepe Devlet Hastanesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ve otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kızıltepe, Kamyonet, Mardin, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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