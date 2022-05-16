Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kızıltepe Devlet Hastanesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ve otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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