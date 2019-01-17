Son Dakika Haberleri: Mardin'de Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı

Mardin'de Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı

1 saat önce

Mardin ile Ömerli ilçesi arasında bulunan Hop Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.

Mardin'de Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı, System.String[]
Mardin ile Ömerli ilçesi arasında bulunan Hop Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.

Mardin'de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Ömerli yolunda bulunan Hop Geçidi mevkisinde araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolunun da ulaşıma kapandığı bölgede çalışma başlatıldı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

Sabah, Ömerli, Mardin, Kar, Güncel
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