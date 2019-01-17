Mardin'de Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı
1 saat önce
Mardin ile Ömerli ilçesi arasında bulunan Hop Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.
Mardin
ile Ömerli
ilçesi arasında bulunan Hop Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.
Mardin'de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı nedeniyle Ömerli yolunda bulunan Hop Geçidi mevkisinde araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolunun da ulaşıma kapandığı bölgede çalışma başlatıldı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:43 Kaynak: İHA
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