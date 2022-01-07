Mardin'de kursiyerlere sertifikaları verildi - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, meslek edindirme kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Vali Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, İŞKUR ve Artuklu Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde kadınların sosyal, kültürel ve mesleki alanda gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla açılan sedef el işlemeciliği ve filografi tekniği kurslarını başarıyla tamamlayan 18 kursiyere sertifikalarını verdi.

Üreten, emek veren kadınların her daim yanında olduklarını belirten Demirtaş, kursları başarı ile tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Vali Demirtaş, sertifika törenin ardından kursları gezerek yürütülen faaliyetler hakkında Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Hacire Öncü'den bilgiler aldı.

Kurslarda kadınların el emeği göz nuru ürünlerini yakından inceleyen Demirtaş, meslek edindirme eğitimleri gören kursiyerlere çalışmalarında kolaylıklar diledi.