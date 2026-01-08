Mardin'de Kuzenlere Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
Mardin'de Kuzenlere Ağırlaştırılmış Müebbet

Mardin\'de Kuzenlere Ağırlaştırılmış Müebbet
08.01.2026 11:00
Mardin'de Resul Derin'i döverek öldüren kuzenler, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

MARDİN'de Resul Derin'i (40) döverek öldüren kuzenler Abdulvahap Acet ile Selahattin Acet'in Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, sanıkların öldürme kastıyla Mardin'e gelip keşif yaptığı, maktulü takip ettikleri ve ekseriyeti başına olmak üzere 26 sopa darbesiyle öldürdükleri belirtildi.

Olay, 21 Haziran 2024'te Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocuk babası Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen şüphelilerin ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede düşen Resul Derin'e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin gelmesiyle kaçıp uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüpheliler Abdulvahap Acet ve kuzeni Selahattin Acet'i otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde operasyonla yakaladı. Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'BİR ANLIK SİNİR İLE OLDU'

Selahattin Acet, emniyet ve savcılıktaki ifadesinde, "Olaydan 1 ay önce Derik'te Tarlacık köyünde, benim köyümde 2 genç ile maktulün köyünden 2 genç arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışma sonrası benim köylülerim ile Resul Derin'in köylüleri ile akrabaları arasında büyük çaplı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada kardeşim N.A. ciddi şekilde yaralanmıştı. Ayrıca annem Z.A. da yaralanmıştı. Maktul beni gördü ve beni tanıdı. Bana küfretti, bir anlık sinir ile oldu" dedi.

KUZENLERE AĞIRLAŞTIRMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Aralık 2025'te görülen davanın 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet'e TCK 82/1 maddesi gereğince 'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verdi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, gerekçeli kararını da açıkladı. Kararda; sanık Selahattin Acet'in Mardin'in Derik ilçesinden Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine giderek Abdulvahap Acet ile buluştuğu, sanıkların Resul Derin'i öldürme kastıyla Mardin'e geldiklerinin tutanaklarla sabit olduğu belirtildi. Kararda, sanıkların maktulün bulunduğu mahallede araçla dolaşarak keşif yaptıkları, maktulün evini ve güzergahını görebilecek konumda araç içinde ve bir kafede bekledikleri, Derin'in evden çıkmasıyla kafeden hızla ayrılıp araca bindikleri ve maktulü yavaş şekilde takip ettikleri kaydedildi.

YERE DÜŞTÜKTEN SONRA DA VURMAYA DEVAM ETMİŞLER

Kararda, sanıkların araçtan inerek maktulün arkasından koştuğu, maktulün sanıklara yüzünü dönme imkanı olmaksızın ekseriyeti başına olmak üzere yaklaşık 26 sopa darbesiyle saldırdıkları, yere düştükten sonra da vurmaya devam ettikleri, bu durumun otopsi raporuyla da sabit olduğu ifade edildi. Mahkeme, eylemin öncesi, oluşu ve sonrası ile sanıkların olay yerinden araçla kaçış biçimi dikkate alındığında fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerinin kabul edildiğini belirtti.

Gerekçeli kararda ayrıca; sanıkların gündüz vakti, şehrin merkezi sayılabilecek bir noktada çoklu sopa darbeleriyle saldırıyı gerçekleştirdikleri, olay sonrası kamera görüntüleri ve araç izleme tutanaklarıyla sabit şekilde önce Diyarbakır ardından Kızıltepe-Viranşehir istikametine kaçtıkları, kendi iradeleriyle teslim olmadıkları, 112'yi aramak gibi bir davranışta bulunmadıkları ve pişmanlıklarını ortaya koyan bir tutum sergilemedikleri belirtilerek TCK 62/1 kapsamında takdiri indirim uygulanmadığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

