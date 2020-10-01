Mardin'de 'Sabuh' ve 'Cilve' ile yapılan aramada 358 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

MARDİN'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda narkotik köpekleri 'Sabuh' ve 'Cilve' ile yapılan aramada 358 kilo esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmayla merkez Kabala Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Narkotik köpekleri 'Sabuh' ve 'Cilve' ile yapılan aramada poşetler halinde 358 kilo esrar ve av tüfeği ele geçirildi. Esrar ve tüfeğe el konulurken, adreste bulunan M.G., S.G., B.G. ve A.G. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.