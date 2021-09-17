Mardin'de takla atan otomobil alev aldı: 1 yaralı - Son Dakika

Mardin'de takla atan otomobil alev aldı: 1 yaralı

Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atarak alev alan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atarak alev alan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. Seyir halinde olan 06 GGV 05 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atıp şarampole yuvarlandı. Duvara çarparak duran otomobil alev aldı, olayı gören köylüler yangına müdahale edip itfaiye ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken, yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Son Dakika

15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz

İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü

İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım

Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var

Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri "Çocuğum ortada kaldı" oldu

Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet almak için Edirne'ye akın etti

Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler?