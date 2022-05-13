Mardin'de Vakıflar Haftası kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de Vakıflar Haftası kutlandı

13.05.2022 12:24
Mardin'de Vakıflar Haftası kutlandı

Mardin'de, Vakıflar Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu, hatim duası yapıldı.

Mardin'de, Vakıflar Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu, hatim duası yapıldı.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Sultan Şeyh Musa Ezzuli Türbesi'nde düzenlenen programda, vakıf banileri ruhuna hatim duası yapıldı, mevlit okundu.

Etkinlikte, lokum dağıtıldı, yaklaşık 2 bin 500 kişilik yemek ikramında bulunuldu.

Bölge Müdürü Hakan Demir, burada yaptığı konuşmada, bölgenin Anadolu'nun birçok yeri gibi vakıflarla taçlanarak güzelleşmiş bir vakıf yurdu olduğunu söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine kuru gıda, sıcak yemek, muhtaç aylığı yardımı ve öğrencilere burs verdiğini aktaran Demir, "Bu kapsamda Bölge Müdürlüğümüzce 2 bin 664 ailemize kuru gıda yardımı yapılmakta, 581 vatandaşımıza muhtaç maaşı verilmekte ayrıca ilk, orta öğretim ve üniversite olmak üzere yaklaşık bin öğrencimize öğrenim bursu verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kültür varlıkların gelecek nesillere aktarılması ile ilgili yurt içi ve yurt dışında bilimsel veriler ışığında tarihi eserlerin restorasyonunu gerçekleştirdiğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Bölge Müdürlüğümüzce son 20 yılda yetki alanımıza giren 100'den fazla eserimizin restorasyonu gerçekleştirilmiş, tamamlanan ve devam eden birçok vakıf eseri kültürel mirasımızın bir parçası olarak hak etmiş oldukları değerlere yeniden ulaşmıştır. Burada Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün çalışanları ve siz değerli vakıf dostları ile böyle bir sofrada bir araya geldiğimiz için onur duyuyoruz. Bu sofrayı kuran hayır sahibi vakıf dostlarına teşekkür ediyoruz. Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen mevlidimizi ve okunan hatimleri vakıf ecdadlarımızın ruhlarına gönderiyoruz."

YORUMLAR
500

Vakıflar Haftası, Hakan Demir, Diyarbakır, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de Vakıflar Haftası kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:21:56. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Vakıflar Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement