Mardin'de Vakıflar Haftası kutlandı - Son Dakika

Mardin'de, Vakıflar Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu, hatim duası yapıldı.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Sultan Şeyh Musa Ezzuli Türbesi'nde düzenlenen programda, vakıf banileri ruhuna hatim duası yapıldı, mevlit okundu.

Etkinlikte, lokum dağıtıldı, yaklaşık 2 bin 500 kişilik yemek ikramında bulunuldu.

Bölge Müdürü Hakan Demir, burada yaptığı konuşmada, bölgenin Anadolu'nun birçok yeri gibi vakıflarla taçlanarak güzelleşmiş bir vakıf yurdu olduğunu söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine kuru gıda, sıcak yemek, muhtaç aylığı yardımı ve öğrencilere burs verdiğini aktaran Demir, "Bu kapsamda Bölge Müdürlüğümüzce 2 bin 664 ailemize kuru gıda yardımı yapılmakta, 581 vatandaşımıza muhtaç maaşı verilmekte ayrıca ilk, orta öğretim ve üniversite olmak üzere yaklaşık bin öğrencimize öğrenim bursu verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kültür varlıkların gelecek nesillere aktarılması ile ilgili yurt içi ve yurt dışında bilimsel veriler ışığında tarihi eserlerin restorasyonunu gerçekleştirdiğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Bölge Müdürlüğümüzce son 20 yılda yetki alanımıza giren 100'den fazla eserimizin restorasyonu gerçekleştirilmiş, tamamlanan ve devam eden birçok vakıf eseri kültürel mirasımızın bir parçası olarak hak etmiş oldukları değerlere yeniden ulaşmıştır. Burada Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün çalışanları ve siz değerli vakıf dostları ile böyle bir sofrada bir araya geldiğimiz için onur duyuyoruz. Bu sofrayı kuran hayır sahibi vakıf dostlarına teşekkür ediyoruz. Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen mevlidimizi ve okunan hatimleri vakıf ecdadlarımızın ruhlarına gönderiyoruz."