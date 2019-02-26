Mardin'de 'Yeşil Kitap' Kafe Açıldı
1 saat önce
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliği ile öğrenci ve gençlerin hizmetine sunulan Yeşil Kitap kafenin açılışı gerçekleştirildi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin
Şubesi ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliği ile öğrenci ve gençlerin hizmetine sunulan Yeşil Kitap kafenin açılışı gerçekleştirildi.
Açılış programına Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, Mardin Gençlik Merkezleri Müdürü Yusuf Dağ, Artuklu Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Akbaş
, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Yeşilay gönüllüsü olan gençler katıldı. Katılımcıları selamlayan Günlüoğlu, kitap okuyan bireylerin, bağımlılıktan uzak entelektüel yaşam tarzını benimseyeceklerini söyledi. Günlüoğlu, "Bu maksatla açtığımız Kitap kafemizde gençlerimiz kitapla buluşacak, çalışmalarını ve araştırmalarını gerçekleştirebileceklerdir. Bu imkanın gençlerimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Açılış programının konuğu olan Artuklu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Akbaş ise, bütün kitapların bir kitabı anlamak için yazıldığını, gençlerin okudukları her kitapta mukaddes kitabı anlayacağını ve hayatlarına tatbik edeceğini söyledi.
Konuşmaların ardından Yeşil Kitap kafenin açılışı gerçekleştirildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:57 Kaynak: İHA
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