Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

13.05.2022 12:28
Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin'de arpa hasadına başlandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin'de arpa hasadına başlandı.

Kızıltepe ilçesinin kırsal Aktolga köyünde Mehmet Nur Badıllı 55 dönümde 940 kilogram arpa üretti.

Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunulan arpa zahireci esnafı Ramazan Gür tarafından ilk ürün olması dolayısıyla sembolik bir fiyatla tonu 9 bin 100 liradan satın alındı.

İlk üretimi yapan çiftçi Badıllı'ya Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter 24 ayar altın hediye etti.

Öter, arpada Mardin ovasında susuz, kuru alanda ekimi gerçekleştiğinden, kuraklık nedeniyle son yıllarda ciddi kayıp yaşandığını belirtti.

Kızıltepe ovasının Mezopotamya'nın verimli toprakların merkezinde yer aldığını ifade eden Öter, "İlk hasat geldiği için çiftçimiz de esnafımız da bir heyecan yaşandı. Susuz, kuru alanda üretim yapan çiftçilerimize gerekli yardımların yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı - Son Dakika


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