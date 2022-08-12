Yaralılardan durumu ağır olan Ramazan Y, kaldırıldığı Mazıdağı Devlet Hastanesi 'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Mardin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazada, sürücüler ile Cuma T. ve Meryem T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Mazıdağı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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