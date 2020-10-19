Mardin'in ödüllü kuaförü yenilenen salonuyla hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Mardin'in ödüllü kuaförü yenilenen salonuyla hizmet vermeye başladı

19.10.2020 14:06
Mardin'in ödüllü kuaförü yenilenen salonuyla hizmet vermeye başladı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuaförlük yapan saç ve tasarım uzmanı Yusuf Aydın, yenilenen salonuyla hizmet vermeye başladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuaförlük yapan saç ve tasarım uzmanı Yusuf Aydın, yenilenen salonuyla hizmet vermeye başladı.

Kızıltepe Ali Ertaş Caddesi üzerinde 15 metrekarelik bir dükkanda 15 yıla yakın kuaförlük yapan Yusuf Aydın, Türkiye'yi Avrupa'da bir çok yarışmada temsil etti. Aydın ayrıca Arnavutluk'ta 'Dünya Kuaförler Yarışmasında' brii de sposa kategorisinde birincilik, odscholl kategorisinde 3'üncülük, razor fade kategorisinde 3'üncülük, freestyle kategorisinde 3'üncülük, tasarım ve dizayn ödülü, ülke show yarışmalarında 2'ncilik olmak üzere 5 ayrı dalda Türkiye'ye kupaları getirmeyi başardı.

Aydın şimdi de müşterilerine daha kaliteli hizmet vermek için mekanını yeniledi. Aydın, yeni mekanının açılışını görkemli bir törenle açtı. Açılışa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Abdulnasır Aydın, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Kızıltepe İlçe Başkanı Hamdullah Dinler, Uluslararası Yarışma Federasyonu Eurocup&FIAM Dünya Başkan Yardımcısı ve Türkiye Başkanı Göhkan Hamarat, Eurocup FİAM Erkek Kuaför Sorumlusu Erkan Engin ve Eurocup Fiam Yönetim Kurulu Üyesi Şener Eroğlu, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynettin Ayav ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesini Kaymakam Çam kesti. Burada konuşan Kaymakam Çam, Yusuf Aydın'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yusuf Aydın ise Türkiye'nin bir çok yerinden gelerek kendisini bu mutlu gününde yalnız bırakmadıkları için meslektaşlarına teşekkür etti. Kızıltepe halkına daha kaliteli hizmet vermek için mekanını modern bir hale getirdiğini söyledi.

"Kızıltepe'ye yakışır bir salon oldu"

Eurocup&FIAM Dünya Başkan Yardımcısı ve Türkiye Başkanı Göhkan Hamarat ise "Burada değerli üyemiz Yusuf Aydın'ın salonunu açmak üzere toplandık. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelinmiş bulunuyoruz. Arkadaşımız Kızıltepe'ye yakışır çok güzel bir salon açmış. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sanatı yüksek cevherlerin olduğunu biliyoruz ve bunu katıldığımız yarışmalarda da gördük. Bütün enerjimizle onların destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - MARDİN

Mardin'in ödüllü kuaförü yenilenen salonuyla hizmet vermeye başladı
Mardin'in ödüllü kuaförü yenilenen salonuyla hizmet vermeye başladı
Mardin'in ödüllü kuaförü yenilenen salonuyla hizmet vermeye başladı

Kızıltepe, Türkiye, Mardin, Aydın, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mardin'in ödüllü kuaförü yenilenen salonuyla hizmet vermeye başladı - Son Dakika

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