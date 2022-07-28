Terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı! Mardin Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı! Mardin Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

28.07.2022 08:22
Terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı! Mardin Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon çerçevesinde Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı bazı mahalle ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan mahalle ve kırsal bölgelerde üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, maksadıyla operasyon icra edileceği bildirildi.

Mardin Valiliği'nin açıklamasının detayları şöyle:
"Operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 28 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin İlçesi; Günyurdu Mahalleleri ve Mezraları ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı
Kaynak: İHA

Sokağa Çıkma Yasağı, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı! Mardin Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı! Mardin Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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