Mardin Valisi Mahmut Demirtaş güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı Açıklaması - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentte uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ve hastanede görevli sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı.

Vali Demirtaş, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir ile uygulama noktalarında görevli polis, jandarma ve güvenlik korucularını ziyaret etti, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Demirtaş daha sonra eşi Beyhan Demirtaş ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile Mardin Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek buradaki sağlık çalışanları ile bayramlaştı.

Hemşirelere Hemşireler Günü dolayısıyla da çiçek veren Demirtaş, servislerde tedavileri süren hastaları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti, bayramlarını tebrik etti.

Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadele eden sağlık görevlileri ve güvenlik güçlerine özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Özellikle sağlık çalışanlarının vatandaşa hizmet için ailelerinden uzak kaldığını dile getiren Demirtaş, tedbirlere bayram ve sonrasında da uyulmasıyla Mardin'de vaka sayısının daha da azalacağını söyledi.

Demirtaş, "Vatandaşlarımız bugüne kadar kurallara çok güzel bir şekilde uydu. İnşallah tekrar mavi kategoriye gireceğimizi düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını ve kurallara daha güzel bir şekilde uymalarını rica ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek onlara oyuncak ve çeşitli hediyeler veren Demirtaş daha sonra şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti, bayramlarını kutladı.