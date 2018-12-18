Son Dakika Haberleri: Mardin ve Beyoğlu İkiz Kardeş"

Mardin ve Beyoğlu İkiz Kardeş"

41 dakika önce

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Mardin ve Beyoğlu arasında çok fazla benzerlik var. Farklı dinler, diller, farklı kültürler gibi. Anadolu'nun birçok noktasında bu var ama Beyoğlu ile Mardin'in başka bir boyutta.

Mardin ve Beyoğlu İkiz Kardeş
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Mardin ve Beyoğlu arasında çok fazla benzerlik var. Farklı dinler, diller, farklı kültürler gibi. Anadolu'nun birçok noktasında bu var ama Beyoğlu ile Mardin'in başka bir boyutta. Mardin ve Beyoğlu ikiz kardeş." dedi.

Beraberinde AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ile Mardin Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret eden Demircan, daha sonra bir otelde düzenlenen "Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" toplantısına katıldı.

Demircan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin Türkiye'nin her il ve ilçesinde başarısıyla ön planda olduğunu söyledi.

Yerel seçim öncesi hedeflerini teşkilat olarak vatandaşa daha iyi anlatabilmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Demircan, şöyle dedi:

"Beyoğlu'nda Mardin'de yaşayan çok fazla insanımız var. Mardin'de olmaktan çok mutluyuz. Mardin'i çok seviyor ve benimsiyorum. Mardin ve Beyoğlu arasında çok fazla benzerlik var. Farklı dinler, diller, farklı kültürler gibi. Anadolu'nun birçok noktasında bu var ama Beyoğlu ile Mardin'in başka bir boyutta. Mardin ve Beyoğlu ikiz kardeş."

-"Mardin'de iddialıyız"

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç ise yerel seçimde bütün ilçelerde başarılı olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Geçmiş dönemlere baktığımızda özellikle HDP zihniyetinin belediyecilik anlayışında hizmet verilmedi, sosyal belediyecilik adına faaliyetleri olmadı. Mardin'de iddialıyız, gelecekle ilgili her ilçede önemli projelerimiz var. Bu projeleri hayata geçirmek için çalışacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:10 Kaynak: AA

Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu, Mardin, Güncel
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