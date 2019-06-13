Son Dakika Haberleri: Mardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Mardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

3 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ve Bingöl'ün Adaklı ilçelerinde hava destekli operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ve Bingöl'ün Adaklı ilçelerinde hava destekli operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2, Bingöl'ün Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 teröristin İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı da operasyonlarla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bilgi verdi. Açıklamada "Mardin Nusaybin ve Bingöl Adaklı bölgelerinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekatları ile 4 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:15 Kaynak: DHA
Bingöl, Mardin, Güncel
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