Mardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
3 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ve Bingöl'ün Adaklı ilçelerinde hava destekli operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:15 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin
'in Nusaybin
ve Bingöl
'ün Adaklı
ilçelerinde hava destekli operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2, Bingöl'ün Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 teröristin İl Jandarma
Komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı
da operasyonlarla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bilgi verdi. Açıklamada "Mardin Nusaybin ve Bingöl Adaklı bölgelerinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekatları ile 4 PKK
'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
- Ankara
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