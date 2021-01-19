Mario Mandzukic, Milan'da - Son Dakika

Mario Mandzukic, Milan'da

19.01.2021 18:22
Mario Mandzukic, Milan'da, System.String[]

İtalyan ekibi Milan, Hırvat golcü Mario Mandzukic ile yarım sezonluk sözleşme imzaladı.

İtalyan ekibi Milan, Hırvat golcü Mario Mandzukic ile yarım sezonluk sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Hırvat golcü Mario Mandzukic'in yeni adresi belli oldu. Serie A takımlarından Milan, Mandzukic'i transfer ettiğini açıkladı. Milan'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile yarım sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu. Sözleşmede Milan'ın 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Hırvat futbolcu, İtalyan ekibinde 9 numaralı formayı giyecek.

Mario Mandzukic kariyerinde Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus ve son olarak Al-Duhail takımında forma giydi.

(İHA)

Mario Mandzukic, Beşiktaş, İtalyan, Milan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mario Mandzukic, Milan'da - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yayıncı kuruluş, Süper Lig maçında protestosuna maruz kaldığı Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı Son Dakika: Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı G.Saraylı yönetici Yusuf Günay'dan Mert Hakan tepkisi: Bu karar vicdana sığmaz Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor
Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet         
19:51
Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı         
19:31
ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız         
19:07
Sobayı yakan anne komşuya gitti, 2 çocuk yanarak can verdi Sobayı yakan anne komşuya gitti, 2 çocuk yanarak can verdi         
18:31
Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi         
16:28
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı         
16:11
Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi         
15:50
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı         
14:54
Polis memuru, kurşun yağdırdığı kız arkadaşına olay öncesinde Polis memuru, kurşun yağdırdığı kız arkadaşına olay öncesinde "Patlatacağım bombayı, hazır ol!" mesajı atmış         
14:21
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada         
11:24
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 20:02:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mario Mandzukic, Milan'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei