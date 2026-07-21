Market çalışanı kadını raflara savurdu - Son Dakika
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Market çalışanı kadını raflara savurdu

21.07.2026 17:58
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Konya'da bir zincir markette çalışan Medine Demir, erkek bir müşterinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda saldırgan müşterinin genç kadını sert raflara savurduğu görüldü. Darp raporu alan Demir, saldırgandan şikayetçi oldu.

Konya'daki bir zincir markette çalışan Medine Demir, bir erkek müşterinin fiziksel saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, saldırganın genç kadını sert bir şekilde market raflarına savurduğu görüldü.

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırının ardından hastaneye giderek darp raporu alan Medine Demir, emniyete başvurarak saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

3. Sayfa, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Konya Market çalışanı kadını raflara savurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emre Acar Emre Acar:
    neredeyse 1 ay önceki haber 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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