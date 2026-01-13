Market Hırsızlığı: Pişmanlık İfadeleri

ADANA'da müşteri gibi girdikleri marketteki deodorantları ellerine sıkarak koklayıp, çaldıktan sonra polise yakalanan İlhan T. (20) ile Serdar U. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin sorgularında, "Arkadaşlarımızla buluşmaya gidiyorduk. Deodorantların kokusu hoşumuza gidince aldık. Pişmanız" dediği ortaya çıktı.

Olay, 10 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Müşteri gibi markete giren İlhan T. ile Serdar U., bir süre reyonların arasında dolaşıp, deodorantların olduğu rafı inceledi. Deodorantları ellerine sıkıp koklayan şüphelilerden biri ürünü montunun cebine, diğeri de pantolonun içine koyup, marketten ayrıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Abdullah Şengil, polise gidip, şikayetçi oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler İlhan T. ile Serdar U.'yu caddede yürürken yakaladı. Çaldıkları deodorantlar ise üst aramasında ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, "Arkadaşlarımızla buluşmaya gidiyorduk. Deodorantların kokusu hoşumuza gidince aldık. Pişmanız" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlhan T. ile Serdar U., çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.