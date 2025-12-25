Sektör temsilcileri zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaştı - Son Dakika
Ekonomi

Sektör temsilcileri zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaştı

25.12.2025 13:23  Güncelleme: 14:19
Esnaf, sanatkarlar ve perakende sektör temsilcileri market zincirlerinin pazar günü kapalı olması yönünde mutabakata vardı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, "Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur. Artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaf, sanatkarlar ile perakende sektörünün temsilcileri, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde mutabakata vardı.

TPF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliğiyle "Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlıklı çalıştay düzenlendi. Çalıştaya kamu, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün buradaki konuşmasında, sektörün tarihi bir gelişmenin arifesinde olduğunu belirtti. Düzgün, sektör temsilcilerinin, Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanan pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde ortak bir mutabakata vardığını bildirdi.

"BU MESELE, AİLEYİ KORUMA MESELESİ"

Güçlü aile ve nitelikli istihdam için pazar günü tatil yapmanın şart olduğuna işaret eden Düzgün, şu ifadeleri kullandı: "Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur. Artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz. Bu karar, yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir."

Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

"KONUNUN ÇOK BOYUTLU OLDUĞUNU UNUTMAMAK GEREKİR"

Programa katılan ATO Başkanı Gürsel Baran ise özellikle zincir marketlerdeki çalışma düzeni ve pazar mesailerinin, çalışanların aileleriyle aynı gün dinlenme ve birlikte vakit geçirme olanağını ortadan kaldırdığını belirtti. Baran, geniş bir ekosistemde faaliyet gösteren perakende sektörünün stratejik olduğuna dikkati çekerek, "Çalışanların ailesiyle vakit geçirebildiği, sosyal hayatın korunabildiği bir çalışma düzeni, uzun vadede hem verimliliği artıracak hem de aileyi, toplumu ve ekonomiyi daha sağlam temeller üzerine oturtacaktır. Bu konunun çok boyutlu olduğunu unutmamak gerekir, sektörün rekabet gücü, ekonomik dengeler, tüketici beklentileri ve işletmelerin sürdürülebilirliği birlikte ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de düzenlemenin küçük esnafı koruyacağını, çalışanların iş gücüne katılımını güçlendireceğini ve toplumsal huzuru artıracağını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun da katıldığı program kapsamında "Aile Kurumu ve Hukuki Perspektif", "Çalışan Psikolojisi ve İstihdam Sürekliliği", "Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Sosyal Denge" ile "Pazar Tatilinin Ekonomik Rasyoneli" başlıklı oturumlar da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Pazar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • servet esen servet esen:
    umarım aynı düzeni restorantlarada yaparsınız ne gecemiz var nede Gündüzümüz 53 3 Yanıtla
  • Emre1903 Emre1903:
    Esnafı bitirdiniz ondan böyle karar aldınız cok yazık günah değilmi okadar esnaf kepenk kapattı 28 17 Yanıtla
  • Seyfi Başcıl Seyfi Başcıl:
    Artık bakkaldan 2 katına alırsınız. Online platformlardan istersiniz. 22 8 Yanıtla
  • kara7522 kara7522:
    iyi olmuş valla 26 3 Yanıtla
  • txvxqfb228 txvxqfb228:
    milletin sadece pazar izni var alış veriş yapabileceği iyi olmadı 14 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
