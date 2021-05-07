Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest? - Son Dakika

Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest?

07.05.2021 12:09
Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest?, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'market tedbirleri' konulu genelge bugün yürürlüğe girdi. Buna göre, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyecek. İşte yeni tedbirler kapsamında, marketlerde satışı serbest ve yasak olan ürünler...

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile marketlere bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirmişti. Marketler, bugünden itibaren tam kapanma döneminde alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.

GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ SATILACAK

Genelgeye göre marketlerde tüm gıda ve temizlik maddeleri satılabilecek. Bunların dışında da hayvan maması ve parfüm ile makyaj ürünleri dışında kozmetik satışı yapılabilecek.

SATIŞI YASAKLANAN ÜRÜNLER

Daha önce satışına kısıtlama getirilen alkollü ürünlerin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışı yapılmayacak.

İŞTE YENİ TEDBİRLER

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

  • 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.
  • Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
  • Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.
  • Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek.
  • Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.
Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest?

İçişleri Bakanlığı, Makyaj, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest? - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (5)
  • tfl: inşaat sektörü yasaktan muaf.boya satıyoruz.çok ihtiyaç var tabi.diğer dükkanlar kapalı.garibim dönerciler kapalı.marketler 5 e kadar açık.işçi 6 da çıkıyor.hiçbirşey alamadan eve dönüyor.enteresan bir sistem. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ALOS: DAĞ FARE DOĞURDU. ESNAFIN TALEBİ HERKES KENDİ DALINDAKİ ÜRÜNÜ SATSIN, BUNLARIN UYGULAMASI SADECE YASAK DÖNEMİ. Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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