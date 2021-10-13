Üye Girişi
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı - Son Dakika

Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı

13.10.2021 14:22

Muğla'da avukat Aygin Kuruluoğlu, bir markette alışveriş yaptığı esnada asansör boşluğundan alt kattaki depoya düştü. 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı. Marketin ihmali olduğunu söyleyen Kuruluoğlu, yetkililerden şikayetçi olurken, ''Ben düştüğüm sırada market satış yapmaya devam etti. Ben düşmüş acılar içinde kıvranırken, yan tarafta müşteriler peynir alıyordu. Orada bile para kazanmanın derdine düşmüş bir işletmeden bahsediyoruz'' diye konuştu.

Bodrum Yalıkavak'ta 18 Temmuz günü öğleden sonra meydana gelen olayda iddiaya göre, marketten alışveriş yapan avukat Aygin Kuruloğlu (30), reyondaki peynirlere uzandı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN DEPOYA DÜŞTÜ

Kuruloğlu, reyonun yakınındaki açık tutulan asansör boşluğundan bir kat alttaki depoya düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Kuruloğlu'nun ayağında birden fazla kırık oluştu. Tedavisi süren Kuruloğlu, Yalıkavak Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Kadının düştüğü anlar kameralara yansıdı.

Markette alışveriş yaparken neye uğradığını şaşırdı! 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı

''NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM, AYAK BİLEKLERİM KIRILDI''

Başından geçenleri anlatan Kuruloğlu, "Yaklaşık 3 buçuk 4 metre gibi bir yükseklikten aşağı düştüm. Alt kat depo, ürünleri bu platformdan aşağı indirmişler ve sonrasında yukarı çıkartmamışlar. Market reyonun orta yerinde bir açıklık. Etrafında hiçbir güvenlik önlemi yok. Bir uyaran yok, etrafı sarılmamış, hiçbir önlem yok. Boşluğa düştüm neye uğradığımı şaşırdım. Ayak kemiklerim kırıldı. Şans eseri diyorum ki, çok daha kötüsü olabilirdi. Kötü bir şekilde düşüp başım, boynum kırılabilirdi. Doktorlarımla görüştüğümde de bunu söylediler. Büyük bir şansla hayatta kaldığımdan bahsedildi. Akılalmaz bir ihmal, akılalmaz bir sorumsuzluk. Orada ben değil bebek olabilirdi. Bir buçuk yaşında kızım var, kucağımda olabilir, beraber düşebiliriz. Yani olabileceklerin boyutunu tarif etmem mümkün değil" dedi.

Markette alışveriş yaparken neye uğradığını şaşırdı! 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı

"BEN DÜŞTÜĞÜM SIRADA MARKET SATIŞ YAPMAYA DEVAM ETTİ"

Kuruloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belli ki orası ruhsatsız, duyumlarımız da öyle. Sonradan eklenmiş. Çünkü belediyenin böyle bir platforma izin vereceğine ihtimal vermiyorum. Yalıkavak Polis Merkezi'nde şikayette bulunduk. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Her türlü hukuki yola başvuruyorum. Buna sebebiyet veren sorumluların cezalandırılacağına inancım tam. Spor hukukuyla uğraşıyorum ve tam transfer dönemiydi, çokça büyük kayıplarımız oldu. Bütün hayatımız alt üst oldu diyebilirim. Market çalışanları da şok geçirdi, ihmalleri vardı. Beni üzen, ben düştüğüm sırada market satış yapmaya devam etti. Ben düşmüş acılar içinde kıvranırken, yan tarafta müşteriler peynir alıyordu. Orada bile para kazanmanın derdine düşmüş bir işletmeden bahsediyoruz. İnsan hayatı bu kadar değersiz olmamalı"

Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı

Polis Merkezi, Bodrum, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nugget paketini açan vatandaş büyük bir şok yaşadı 14:34 Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nugget paketini açan vatandaş büyük bir şok yaşadı Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü 14:31 Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti 14:29 Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti
Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, 14:14 Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı 14:09 NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti 14:02 Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz 13:58 Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu 13:53 Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu

Son Dakika Haberleri
14:33 Johan Elmander, Galatasaray hakkında duygusal paylaşımda bulundu! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti
14:31 Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü
14:30 İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü
14:28 Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti
14:14 Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi
14:09 NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı
14:02 Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı
13:57 Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
13:54 Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti
13:52 Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
Johan Elmander, Galatasaray hakkında duygusal paylaşımda bulundu! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti Johan Elmander, Galatasaray hakkında duygusal paylaşımda bulundu! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti         
14:33
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Tolga Akış, eşi Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dans videosuyla ilgili sessizliğini bozdu Tolga Akış, eşi Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dans videosuyla ilgili sessizliğini bozdu         
14:28
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı         
14:03
İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı         
14:00
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti         
12:36
Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı         
12:25
Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu         
12:23
Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü         
12:18
Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı         
12:02
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 14:41:45. #1.11#
SON DAKİKA: Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement