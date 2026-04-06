Markette iğrenç olay! Genç kadına cinsel organını gösterip taciz etti

California’da bir Whole Foods mağazasında çekilen mide bulandırıcı güvenlik kamerası görüntüleri infial yarattı. Görüntülerde, bir şahsın alışveriş yapan kadına yaklaşıp cinsel teşhircilikte bulunduğu ve kadını taciz ettiği anlar anbean kaydedildi.

Olay, 23 Mart akşamı Valencia’daki mağazada meydana geldi. Kamera kayıtlarına göre zanlı, mağazaya girdikten sonra alt raflardaki ürünleri incelemek için diz çöken bir kadını gözüne kestirdi. Kadının yanına sokulan şahıs, raflardaki ürünlere bakıyormuş gibi yaparak kadının tepesinde beklemeye başladı.

Los Angeles Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamada, şüphelinin kadının dibine kadar girerek cinsel organını sergilediği ve talihsiz kadına "uygunsuz şekilde dokunduğu" belirtildi. Görüntülerde şahsın, reyonla ilgilenen kadının üzerine doğru eğildiği ve tacizden sonra sakince mağazadan ayrıldığı görülüyor.

Emniyet birimleri, 30’lu yaşlarında, siyah saçlı, kahverengi gözlü ve yapılı (yaklaşık 1.83 boyunda, 100 kilo civarı) olduğu belirtilen zanlının yakalanması için halktan yardım istedi. Olay sırasında şahsın üzerinde kot gömlek ve kot pantolon olduğu bildirildi.

Market sözcüsü olayı "derinden sarsıcı" olarak nitelerken, bölge sakinleri ise şaşkın. Mağazanın müdavimlerinden Ellie Perico, "İnsanların ve kameraların önünde bunu yapmaya cesaret eden biri, kim bilir tenhada neler yapar? Burayı çok güvenli bir yer sanıyorduk, bu olay hepimizi korkuttu," sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce yorum alırken, kullanıcılar yaşanan iğrenç olaya sert tepki gösterdi. Polis, konuyla ilgili bilgisi olanların acilen yetkililerle iletişime geçmesini bekliyor.