Markette iğrenç olay! Genç kadına cinsel organını gösterip taciz etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
06.04.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

California'da bir Whole Foods mağazasında yaşanan mide bulandırıcı olayda, bir kadına cinsel tacizde bulunan zanlının güvenlik kamerası görüntüleri infial yarattı. Los Angeles Şerif Departmanı, zanlının yakalanması için halktan yardım istedi. Mağaza müşterileri ise olayı derin bir şaşkınlıkla karşıladı.

California’da bir Whole Foods mağazasında çekilen mide bulandırıcı güvenlik kamerası görüntüleri infial yarattı. Görüntülerde, bir şahsın alışveriş yapan kadına yaklaşıp cinsel teşhircilikte bulunduğu ve kadını taciz ettiği anlar anbean kaydedildi.

Olay, 23 Mart akşamı Valencia’daki mağazada meydana geldi. Kamera kayıtlarına göre zanlı, mağazaya girdikten sonra alt raflardaki ürünleri incelemek için diz çöken bir kadını gözüne kestirdi. Kadının yanına sokulan şahıs, raflardaki ürünlere bakıyormuş gibi yaparak kadının tepesinde beklemeye başladı.

Los Angeles Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamada, şüphelinin kadının dibine kadar girerek cinsel organını sergilediği ve talihsiz kadına "uygunsuz şekilde dokunduğu" belirtildi. Görüntülerde şahsın, reyonla ilgilenen kadının üzerine doğru eğildiği ve tacizden sonra sakince mağazadan ayrıldığı görülüyor.

Emniyet birimleri, 30’lu yaşlarında, siyah saçlı, kahverengi gözlü ve yapılı (yaklaşık 1.83 boyunda, 100 kilo civarı) olduğu belirtilen zanlının yakalanması için halktan yardım istedi. Olay sırasında şahsın üzerinde kot gömlek ve kot pantolon olduğu bildirildi.

Market sözcüsü olayı "derinden sarsıcı" olarak nitelerken, bölge sakinleri ise şaşkın. Mağazanın müdavimlerinden Ellie Perico, "İnsanların ve kameraların önünde bunu yapmaya cesaret eden biri, kim bilir tenhada neler yapar? Burayı çok güvenli bir yer sanıyorduk, bu olay hepimizi korkuttu," sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce yorum alırken, kullanıcılar yaşanan iğrenç olaya sert tepki gösterdi. Polis, konuyla ilgili bilgisi olanların acilen yetkililerle iletişime geçmesini bekliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 14:29:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.