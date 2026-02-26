Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir vatandaşın marketten aldığı ekmeği suyun altına tutarak test ettiği anlar büyük yankı uyandırdı.
Suyun altında bekletilen ekmeğin parçalanmak yerine plastik gibi esnek bir yapıya bürünmesi, izleyenler arasında gıda güvenliği tartışmalarını başlattı.
Görüntülerde, ev yapımı ekmeğin suda hızla dağıldığı görülürken market ekmeğinin bütünlüğünü koruması dikkat çekti.
Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici
