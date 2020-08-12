MARKETTEN ÇALIP BAŞKA MARKETE SATIYORLARDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de girdikleri marketlerden çaldıkları sigaraları başka marketlere satan hırsızlar, güvenlik kameralarına takıldı. Polisin titiz çalışması sonucu, marketlere girerek hırsızlık yapan 3 kişiden 1'i yakalanarak gözaltına alındı.

Arnavutköy'de son dönemlerde marketlerde yaşanan hırsızlık olaylarının artması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağı Güvenlik Büro Amirliği tarafından geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. İlçede hırsızlık yapılan iş yerlerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen Güvenlik Büro Ekipleri, girdikleri market ve büfelerden sigara ve para çalan şüphelilerin kimliğini tespit etti. Çaldıkları sigaraları yine ilçedeki başka marketlere ucuz fiyata satan hırsızların her hamlesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sigara hırsızlarının peşine düşen polis ekipleri, şüphelilerden Y.A'yı Yunus Emre Mahallesi'nde yakalayarak göz altına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından Y.A, adliyeye sevk edildi. Hakkında çok sayıda suç dosyası bulunan Y.A, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

İş yerinden yaklaşık 10 bin lira değerinde sigaranın yanı sıra, para, yazar kasa, güvenlik kamerası monitörü ve sadaka kutusu çalınan Maşallah Gökyüzü, zanlılardan birinin yakalanması sonrası sevindiğini söyledi. Adaletin gerekli cezayı vermesini istediğini söyleyen Maşallah Gökyüzü, polis ekiplerine de teşekkür etti.