Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs "Canım çekti, üzüm çaldım" demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış

İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki Y.Z.T.'ye ait markette meydana gelen olaya göre İstanbul'dan Samsun'a geldiği öğrenilen Cem Y. (33) gece marketin önündeki üzeri branda ile kapalı alandan pazar gecesi 4 piknik tüpü ile 1 adet büyük tüp ile pazartesi gecesi ise 6 adet her biri 5 kilo olan pirinç ve manav tezgahından da üzüm çaldı.

KAYITLARDAN TESPİT EDİP POLİSE TESLİM ETTİ

Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlık olayının saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini gördü. İş yeri sahibi hırsızın gündüz marketin önüne gelip baktığını görünce kamera kayıtlarından tanıyıp yakaladı ve polise teslim etti.

"YEMEK İÇİN 1 KİLO ÜZÜM ÇALDIM"

Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan Cem Y.'nin "Ben gece söz konusu markete gidip tezgahın altından yemek için 1 kilo üzüm aldım ve eve gittim. Ben canım çekti üzüm aldım. Çalınan 6 adet 5 kiloluk pirinç ile 2 adet büyük 4 adet küçük tüpü ben çalmadım" dediği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Güvenlik kamerasında pirinçleri çalıp götürdüğü tespit edilen Cem Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Cem Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.