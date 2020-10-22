Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklık mevsim normalleri civarında olacak.

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda ise yer yer pus bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.