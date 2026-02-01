Marmara'da Ülkü Ocakları Bilgi Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Marmara'da Ülkü Ocakları Bilgi Yarışması

01.02.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkü Ocakları'nın düzenlediği bilgi yarışmasında Kocaeli birinci, İstanbul ikinci, Bursa üçüncü oldu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından Marmara Bölgesi illerini kapsayan Ortaöğretim Teşkilatları Arası Bilgi Yarışması Bursa'da düzenlendi.

Kentteki bir davet salonunda düzenlenen yarışmada, birinciliği Kocaeli, ikinciliği İstanbul, üçüncülüğü ev sahibi Bursa ekibi elde etti.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, bu yarışmalarla geleceğin kadrolarının ortaya çıktığını söyledi.

Yıldırım, gençlerin sadece bilgisiyle değil, cesaretiyle ve ahlakıyla gönüllerinde birinci olduklarını dile getirerek, "Tabii ki Ülkü Ocakları, gençliği yetiştirmek, geleceğe hazırlamak için buna benzer birçok çalışmayla beraber sahada mücadelesini devam ettiriyor. Sadece cesaret yetmez, bunu bilgiyle güçlendirmek lazım. Sadece bilgi de yetmez, bunu ahlakla da güçlendirmek lazım. Bu 3 temel değerimizi de bugün gençlerimizde görmüş olmak bizleri tabii ki mutlu etti." ifadesini kullandı.

Ülkü Ocakları'nın sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir koruma kalkanı olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün yeni bir cepheyle de karşı karşıyayız. Bu cephe tankla tüfekle gelmiyor. Bu cephe uyuşturucuyla, alkolle, sanal kumarla ve dijital bağımlılıkla geliyor. O yüzden gençlerimizi bunlardan da korumak mecburiyetindeyiz. Şunu her zaman söylüyoruz, bir gencimizi uyuşturucuya teslim etmek aslında bir vatan toprağını kaybetmekten farksızdır. O yüzden bugün bir gencimizi kurtarmak aslında bir aileyi, bir mahalleyi, bir geleceği kurtarmaktır. O yüzden biz Ülkü Ocakları olarak gençliğimizin geleceğine yönelik çalışmaları bu anlamda bu alanda olduğu gibi gösteriyoruz."

Ülkü Ocakları olarak gençlere sadece eğitim vermediklerini, irade kazandırıp, sorumluluk yükleyerek bulundukları hayatın ortasında sağlam bir şekilde durmalarını sağladıklarını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerimize aslında bir kimlik kazandırıyoruz, bir hedef veriyoruz, bir ülkü veriyoruz. Bu sayede gençlerimizin bu tür zararlı alışkanlıklardan, bağımlılıklardan da uzak durmasını sağlıyoruz. Bugün yapmış olduğumuz 11 ilin katılımıyla gerçekleştirilen Marmara Bölgesi bilgi yarışmasında Kocaeli Ülkü Ocaklarımız birinci oldu. İstanbul Ülkü Ocaklarımız ikinci oldu. Ev sahibi Bursa Ülkü Ocaklarımız üçüncü oldu. İnşallah bütün bölgelerdeki yarışmalarımızı tamamladıktan sonra Ankara'da da Türkiye finalini gerçekleştirmiş olacağız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, İstanbul, Marmara, Kocaeli, Kültür, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara'da Ülkü Ocakları Bilgi Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Rahatlığa bak Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar Rahatlığa bak! Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

17:13
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
16:40
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek’in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
15:45
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 17:27:57. #7.11#
SON DAKİKA: Marmara'da Ülkü Ocakları Bilgi Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.