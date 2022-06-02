Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika
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Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi

02.06.2022 12:14

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne asetik asit tahliye ettiği saptanan gemiye 19 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne asetik asit tahliye ettiği saptanan gemiye 19 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021'de 57 binin üzerinde denetim yapan çevre denetim ekipleri, deniz kirliliği konusunda yetkilendirilen kurumlarla Marmara Bölgesindeki denetimlerini de kesintisiz sürdürüyor.

Bu kapsamda son 51 günde, 8 bin 865'i tesis ve 27 bin 548'i gemi olmak üzere toplam 36 bin 413 çevre denetimi gerçekleştiren ekipler, atık su arıtma tesislerinden 591 atık su numunesi aldı.

Yapılan incemeler sonucunda 155 işletmeye 27 milyon 105 bin 468 lira, 7 gemiye 36 milyon 505 bin 726 lira olmak üzere toplam 63 milyon 611 bin 194 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 50 işletme faaliyetten men edildi.

Gemiye 19 milyon lira ceza

Denetimlerde, Gabon bandıralı ve 9140451 IMO numaralı "Trency Taipei" isimli tanker gemisinin Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki "Likit Port Dolfen Platformu"ndan Marmara Denizi'ne asetik asit verdiği ihbarı da incelemeye alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Liman Başkanlığı, olay yerinde yaptığı incelemede 871 kilogram asetik asitin Marmara Denizi'ne döküldüğünü tespit etti.

Tekirdağ Liman Başkanlığı, dökülen atığın tehlikeli olması sebebiyle, "Trency Taipei" isimli gemi hakkında, Çevre Kanunu uyarınca işlem yaparak, verilecek cezayı 10 kat artırdı.

Bu kapsamda Bakanlık koordinasyonunda Liman Başkanlığı tarafından gemiye, 19 milyon 57 bin 390 lira idari para cezası uygulandı.

Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi
Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi
Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi
Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi

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Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi Bakan Kurum, gazete ve televizyon temsilcilerinin sorularını yanıtladı: (1) Bakan Kurum, gazete ve televizyon temsilcilerinin sorularını yanıtladı: (1)
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Marmara Denizi, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika
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