Marmara Depremi 22. Yılında Bergama'da anıldı - Son Dakika

Türkiye'nin en yıkıcı depremlerinden birisi olarak hafızalara kazınan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi 22. Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında açılan Kuzey Ege Arama Kurtarma Derneği Fotoğraf Sergisi, Depreme Duyarlılık Sergisi, İzmir Depremi Sergisi vatandaşlar tarafından gezildi. 22. yıl önceki hüzün bir kez daha hatırlandı. Sergileri gezen vatandaşlar, "Allah Bir daha böylesi bir acıyı ülkemize yaşatmasın" diye dua ettiler.

Cumhuriyet Meydanı'nda dün gerçekleştirilen etkinliklere Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Bayram Öğüt, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sergi açılışları ardından Şantiye Tozu Tiyatrosu'nun "Kargaşa" isimli oyunu sahne aldı. Meydana kurulan bilgilendirme stantlarında vatandaşlara gün boyunca deprem ve afet anında neler yapılması gerektiği, öncesinde nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler verildi.