Marmara ve Ege\'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli yağmur ve sağanak beklendiğini duyurdu. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçmesi bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı bildirildi.

Kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması tahmin ediliyor.

Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar esmesi bekleniyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı öngörülüyor. Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu duyuruldu.

Denizlerde hava durumu

Akdeniz'de fırtına, Güney Ege ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar beklendiği bildirildi.