Marmarabirlik Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Marmarabirlik Genel Kurulu yapıldı

Marmarabirlik'in 2018/2019 İş Yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Marmarabirlik Genel Kurulu yapıldı, System.String[]

Marmarabirlik'in 2018/2019 İş Yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Göreve geldikleri günden bugüne kadar 160 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Bugünü değil yarınları düşünüyoruz. Hedefimiz Marmarabirlik'i bir gıda devi yapmaktır" dedi.

66 Yıllık geçmişi 30 bin aktif ortağı ile sektöründe başarı hikayesi yazmaya devam eden Marmarabirlik'in Nisan ayında yapılması planlanan fakat korona virüs salgını nedeniyle ertelenen 2018/2019 İş Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Bursa Başköy tesislerinde gerçekleştirildi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulduğu Genel Kurula; Bakanlık Temsilcileri, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Marmarabirlik'e bağlı 8 Kooperatif Başkan ve Yöneticileri ile 251 Birlik Temsilcisi katıldı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, genel kurulda yaptığı konuşmada geçtiğimiz iş yılı hakkında bilgi vererek, genel bir değerlendirmede bulundu.

Asa, "Geçtiğimiz yıl ortaklarımızın gerçekten uzak rekolte beyanı vermesinden kaynaklı sıkıntı yaşandı. Kampanya sonunda ürün alımlarımıza baktığımızda aslında kota ile ilgili sıkıntının olmadığını rakamlar bize gösteriyor.2019/2020 Ürün alım kampanyasında; rekolte beyan veren ortak sayısı 23 bin 643, hiç ürün teslim etmeyen ortak sayısı bin704. Yüzde 50'sini teslim etmeyen ortak sayısı; 3 bin 390. Kotasını tamamlamayan ortak sayısı 13 bin 378, toplam 19 bin ortak taahhüdünü yerine getirmemiş. Bu rakamlara bakarsak kota nerede" dedi.

Ürün alım fiyat politikaları ile ilgili de bilgi veren Asa, "Tarım İlçe Müdürlükleri ve Ziraat Odaları tarafından 1 kg zeytin üretim maliyeti 4,35 TL olarak açıklanmıştı. Marmarabirlik taban fiyatı 5.45 TL, tavan fiyat ise 13.10 TL olmak üzere ortalama alım 8,5 TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasa koşullarının 2 TL üzerinde fiyatla ürün alımı yapılmış ve ortaklarımıza destek verilmiştir. Öte yandan gübre ve zirai ilaç dağıtımında kullanmak ve hasat döneminde teslim edecekleri ürün bedellerinden kesilmek üzere ortaklarımıza 62 milyon lira kredi limiti tahsis edilmiştir. Ayrıca ortaklarımıza ürün vadeli olarak toplam 8,5 milyon liralık sigorta poliçesi düzenlenmiş ve vade farkı uygulanmamıştır." ifadesinde bulundu.

"Marmarabirlik büyüdükçe ortaklarımızın kazancı artacaktır"

"Hedefimiz Marmarabirlik'i bir gıda devi yapmaktır" diyen Hidamet Asa, "Çok satmanın yolu çok ürün almaktan, çok ürün almanın yolu da planlı bir alımdan geçmektedir. Peşin ve kısa vadeli ürün az ürün almak yerine, imkanlar dahilinde düzenli bir ödeme ile daha çok ürün almayı tercih etmeliyiz. Bu nedenle ortaklarımız kısa vade kazançlar yerine uzun vadeli düşünmeli. Marmarabirlik büyüdükçe ortaklarımızın kazancı ve refah seviyesi de artacaktır." İfadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen satış rakamları ve kurumun hedefleri ilgili de önemli mesajlar veren Başkan Asa, "2019 Yılında 7 bin 200 tonu ihracat olmak üzere toplam 39 bin 500 ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir. 2020 Yılında toplamda 45 bin ton ürün satmayı ve 730 milyon TL ciroya ulaşmayı planlıyoruz. 2023 Vizyonumuz olan 50 bin ürün satışı ve 1 milyar lira ciro hedefine emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri 2010 yılından bugüne 160 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Hidamet Asa, "Kooperatiflerimize yaptığımız yatırımlara birkaç örnek verecek olursak; Mudanya Kooperatifine 40 yıl sonra 7 bin 500 tonluk, Gemlik Kooperatifine 50 yıl sonra 4 bin 500 tonluk ve Edincik Kooperatifine 4 bin 650 tonluk modern depolama tesisleri ve çeşitli yatırımlar yapılmıştır."

Yaklaşan 2020/2021 ürün alım kampanyası hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Asa, "Her ne kadar lokal kayıplar olsa da 'VAR' yılı olacağını öngörüyoruz. Ürün alımlarına başlamadan önce arz-talep dengesi, salamura fiyatları, taze ürün alım fiyatları değerlendirilerek fiyatlar belirlenecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bu kampanya döneminde de ortaklarımız mağdur edilmeyecektir" dedi.

Sofralık zeytine Devletimiz tarafından ilk defa prim desteği verildiğini belirten Asa, zeytin üretiminde sürekliliğin olması için 0,15 krş desteğin artırılması gerektiğini, ayrıca üreticinin kullandığı zirai ilaçta KDV oranının düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Sürdürülebilir üretimin ortaklar ve Marmarabirlik için önemine değinen Hidamet Asa, "Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve sürdürülebilir bir üretimin yapılabilmesi ancak teknolojik yöntemlerin kullanılmasıyla mümkündür. Sürdürülebilir tarım ile küçük alanlardan maksimum verim alınması sağlanabilir. Bu anlamda zeytin üreticilerimizin birim alan ve ağaç başına verimliliği artırması gerekir. Marmarabirlik olarak eko sisteme de katkı sağlayacak olan sürdürebilir tarıma her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Üretici ortakların çocuklarına burs müjdesi veren Asa sözlerini şöyle tamamladı: "Ortaklarımızdan gelen talepler doğrultusunda önümüzdeki iş yılından itibaren üretici çocuklarına, Birliğin faaliyet konusunda uygun olmak şartıyla lisans ve lisansüstü eğitim bursu vermeyi planlıyoruz. Bu kapsamda, Kooperatiflerimizin ortak sayısı/ürün teslimat gibi kriterler göz önünde bulundurulacak, kooperatif faaliyet bölgeleri bazında bütçe ayrılarak, burs verilecek öğrenci sayısı belirlenecektir. Böylece eğitimi yatırım yaparak, Birliğimizin geleceğine de yatırım yapmış oluyoruz"

Marmarabirlik Genel Kurulunda gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 14:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmarabirlik Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

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