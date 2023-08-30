Marmaray'da utanç verici anlar! Yanındaki kadının zorla başörtüsünü çıkarmaya kalktı - Son Dakika

Marmaray'da utanç verici anlar! Yanındaki kadının zorla başörtüsünü çıkarmaya kalktı

Son Güncelleme: 30.08.2023 22:44

Marmaray'da, iddiaya göre bir kadın, yanında oturan başörtülü başka bir kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Marmaray'daki diğer yolcular kadına tepki müdahale ederken, bir genç, ''Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin sen?'' diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'da Marmaray'da iddialara göre bir kadın, yanında oturan başörtülü kadının başörtüsünü açmaya çalıştı. Kadına, Marmaray'da seyahat eden diğer yolcular müdahale etti.

DİĞER YOLCULAR OLAYA KAYITSIZ KALMADI

Tren seyir halindeyken yaşanan skandal olayda, trende bulunan bir genç yolcu olaya kayıtsız kalamayarak, kadına sert tepki gösterdi.

Marmaray'da infiale yol açan olay! Kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı, yolcular tepki gösterdi

TEPKİ GÖSTEREN GENCİ "KOLUNU KIRARIM" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Genç, kadına "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin sen?" diyerek tepki gösterdi. Bu tepki üzerine kadın ise genç adama, "Kolunu kırarım" şeklinde yanıt verdi.

O ANLAR KAMERADA

İnfiale yol açan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

İstanbul, Marmaray, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Marmaray'da utanç verici anlar! Yanındaki kadının zorla başörtüsünü çıkarmaya kalktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaray'da utanç verici anlar! Yanındaki kadının zorla başörtüsünü çıkarmaya kalktı - Son Dakika
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