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Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak - Son Dakika

Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak

17.07.2021 12:24
Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak, System.String[]

MUĞLA'nın kış nüfusu 123 bin olan Marmaris ilçesinde turizmciler, Kurban Bayramı sürecinde konaklama ve günübirlik gelenlerle birlikte nüfusun 5 katı kadar kişinin tatil yapacağını söyledi.

MUĞLA'nın kış nüfusu 123 bin olan Marmaris ilçesinde turizmciler, Kurban Bayramı sürecinde konaklama ve günübirlik gelenlerle birlikte nüfusun 5 katı kadar kişinin tatil yapacağını söyledi. Yaşanacak tatilci yoğunluğu dikkate alınarak, ilçede, bayram süresince belediye çalışanlarının izinlerinin iptal edildiği bildirildi.

9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi Marmaris ve turistik kırsal mahallerinde tatilci yoğunluğu oluştu. Pandemi nedeniyle araçlarıyla gelmeyi tercih eden tatilciler, konaklama tesislerinin otoparkları dolunca yol kenarlarına park etti. Tatilciler gündüz plaj ile otellerin havuz başlarını, akşam ise çeşitli restoran ile kafeteryaların bulunduğu Kordon Caddesi ve Yat Limanı'nda yoğunluk oluşturdu. Tatilciler, 96 bar, disko ve gece kulüplerinin bulunduğu Barlar Sokağı'nda müziklerin kapanma saati olan 00.05'e kadar eğlendi.

Marmaris ve Datça ilçelerine geçiş noktasındaki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'ndan dün gece ve bugün yaklaşık 25 bin araç geçiş yaptı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü verilerine göre ilçe merkezi ve Selimiye, Bozburun, Orhaniye, Söğüt gibi turistik mahallelerde 14 bin araç olduğu bildirildi. Çadır kamplar dolarken, ağaç altlarına çadır kuranlar oldu.BAYRAM ÇOK YOĞUN GEÇECEK Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğu, "3 yıldız ve üzeri her şey dahil çalışan nitelikli otellerimizin hepsi dolu. Doluluk deniz kıyısı otellerde yüzde 100. Niteliksiz dediğimiz apart otel gibi konaklama tesislerin çoğunluğu açmadı. Kurban Bayramı öncesi ciddi rezervasyon vardı. Şu an iç pazarda talep çok fazla. Bayram 3-4 gün önce başlamış oldu. Kurban Bayramı döneminde 500 bin üzerinde bir tatilci bekliyoruz. İlçenin kış nüfusunun 5 katı kadar bir nüfus olacaktır. 70 bin yatak kapasitemiz var ama tatilciler 2-3 günlük konaklama yapıyor. Bu nedenle yatak sıkıntısı çekmeyeceğiz. Bizler hazırlığımız yaptık misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.'9 GÜNLÜK SÜREÇTE MARMARİSİMİZİ YOĞUN GÜNLER BEKLİYOR'Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin ise, "1 Temmuz normalleşme süresi sonrası iç pazarımızda yoğunluk vardı. Pandemi ve dış pazarda yaşanan sıkıntılar vardı. Bunlar yavaş yavaş atlatacağız. Özellikle 3 yıldız ve üzeri her şey dahil çalışan oteller dolu. Ağustos sonuna kadar nitelikli tabir ettiğimiz yıldızlı oteller dolu olacaktır. Kurban Bayramı için ön rezervasyonlar çoktu. 9 günlük süreçte Marmaris'imizi yoğun günler bekliyor" diye konuştu.'YOĞUNLUKTAN MEMNUNUZ'Marmaris Yat Limanı'nda restoran işletmecisi Hasan Binay, "Yoğun bir artış var her şey yolunda. Marmaris şu an inanılmaz yoğun. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz var. Koronavirüs tedbirlerine uyduğumuz sürece güzel bir bayram geçireceğimize inanıyorum" dedi.Kafeterya ve restoran işletmecisi İbrahim İslik de, "Marmaris bayram süreci öncesinden yoğun bir kalabalık oluştu. Umutlarımız yeşerdi ve bayram süresince misafirlerimizle ilgileneceğiz" diye konuştu.BAYRAM SÜRESİNCE BELEDİYE ÇALIŞANLARININ İZİNLERİ KALDIRILDI

Marmaris Belediyesi 9 günlük bayram süresince tüm izinleri kaldırdı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı açıklamada, "Aldığımız bilgilere göre şimdiden bir yoğunluk oluştu. Bayram süresince yoğun bir tatilci bekliyoruz. 240 temizlik işçimiz, 56 çöp aracı ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallesinde 24 saat esasına göre çalışacak. Çöp alma sefer sayılarımızı artırdık. Tatilcilerimizin ve Marmarislilerin sorunlarına anında çözüm bulmak için tüm mesai arkadaşlarımız görevde olacaktır. Hepimiz teyakkuz halindeyiz" dedi.


Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak
Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak
Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak
Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak
Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak
Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak
Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak
Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak
Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak
Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak
Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak
Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak
Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak
Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak
Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak

Kurban Bayramı, Marmaris, Hisarcık, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak - Son Dakika


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