Marmaris kış mevsimine hazırlanıyor - Son Dakika

Marmaris kış mevsimine hazırlanıyor

24.11.2020 11:06
Marmaris kış mevsimine hazırlanıyor, System.String[]

Marmaris Belediyesi ilçede yol, kaldırım ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Marmaris Belediyesi ilçede yol, kaldırım ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Havaların sıcak ve yağışsız geçmesini fırsata çeviren ekipler, tüm mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz sezonu sonrası kış hazırlıkları çalışmalarına başladı. Bu kapsamda özellikle stabilize yolları olan tüm mahallelerde şarampollerin temizlenmesi, bu sene araç trafiğine açılan stabilize durumdaki imar yollarının tesviyesi, dolgusu ve sıkıştırılması işlemleri tamamlandı.

Bunun yanında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince önceki yıllarda araç kullanımına açılan, yolun sıkılaşması için beklenilmiş olan, yaklaşık 12 bin metre uzunluğunda toplamda 60 bin metrekare yolun sathi kaplama asfaltlama işlemleri de tamamlandı.

"Hava şartları avantaj oldu"

Marmaris'in tüm mahallelerinde yol açma, asfaltlama, kaplama, kaldırım gibi çalışmaların devam ettiğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yaz mevsimi boyunca çalışmalarımızı yürüttük. Havaların sıcak ve yağışsız gitmesi de bir bakıma avantajımız oldu. Kış mevsiminin sorunsuz ve sıkıntısız geçmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz tüm mahallelerinde alt yapı ve üst yapısı tamamlanmış bir Marmaris" dedi. - MUĞLA

Marmaris kış mevsimine hazırlanıyor
Marmaris kış mevsimine hazırlanıyor
Marmaris kış mevsimine hazırlanıyor
Marmaris kış mevsimine hazırlanıyor
Marmaris kış mevsimine hazırlanıyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Marmaris Belediyesi, Marmaris, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris kış mevsimine hazırlanıyor - Son Dakika


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