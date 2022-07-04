Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kentinde girdiği denizde köpek balığının saldırısına uğrayan kadının önceki gün yaşamını yitirmesi, köpekbalıklarıyla ilgili endişeleri artırdı. Bugün Marmaris'ten gelen bir haber ise bölgede panik yarattı.
ABC'nin özel haberine göre Türkiye'nin gözde tatil bölgeleri arasında yer alan Muğla Marmaris'te görülen köpekbalığı aniden ortaya çıktıktan sonra kıyıya kadar geldi ve daha sonra ise insanlara çok yaklaştı. Bu sırada ise denizdeki vatandaşlardan biri, elindeki paspasla görüldü.
Vatandaş, elindeki uzun paspası köpekbalığına doğru uzattıktan sonra kafasına vurdu. Köpekbalığı da kafasına aldığı darbenin ardından hızlıca denizin derinliklerine doğru kaçtı.
Son Dakika › Yaşam › Marmaris'te bir anda denizde beliren köpekbalığı korku yarattı! Vatandaşlar kafasına paspasla vurarak bölgeden uzaklaştırdı - Son Dakika