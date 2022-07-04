Marmaris'te bir anda denizde beliren köpekbalığı korku yarattı! Vatandaşlar kafasına paspasla vurarak bölgeden uzaklaştırdı - Son Dakika
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Marmaris'te bir anda denizde beliren köpekbalığı korku yarattı! Vatandaşlar kafasına paspasla vurarak bölgeden uzaklaştırdı

04.07.2022 14:07

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüzen vatandaşlar, birden denizden çıkan köpekbalığını görünce şok yaşadı. Köpekbalığını fark eden bir vatandaş, eline aldığı yer silme paspasıyla köpekbalığının kafasına vurarak bölgeden uzaklaştırdı.

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kentinde girdiği denizde köpek balığının saldırısına uğrayan kadının önceki gün yaşamını yitirmesi, köpekbalıklarıyla ilgili endişeleri artırdı. Bugün Marmaris'ten gelen bir haber ise bölgede panik yarattı.

ANİDEN ORTAYA ÇIKTI

ABC'nin özel haberine göre Türkiye'nin gözde tatil bölgeleri arasında yer alan Muğla Marmaris'te görülen köpekbalığı aniden ortaya çıktıktan sonra kıyıya kadar geldi ve daha sonra ise insanlara çok yaklaştı. Bu sırada ise denizdeki vatandaşlardan biri, elindeki paspasla görüldü.

KAFASINA PASPAS VURULARAK UZAKLAŞTIRILDI

Vatandaş, elindeki uzun paspası köpekbalığına doğru uzattıktan sonra kafasına vurdu. Köpekbalığı da kafasına aldığı darbenin ardından hızlıca denizin derinliklerine doğru kaçtı.

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Son Dakika Yaşam Marmaris'te bir anda denizde beliren köpekbalığı korku yarattı! Vatandaşlar kafasına paspasla vurarak bölgeden uzaklaştırdı - Son Dakika


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