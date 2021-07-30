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Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı

30.07.2021 17:52

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına, havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Rüzgar nedeniyle Asparan mevkiindeki yangının şiddetlenmesi üzerine Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı.

Bu sabah saatlerinde yangının ilk çıkış yerinde tekrar alevlenen yangın Armutalan Mahallesi'nin üst bölümünde bulunan ormanlık araziye sıçradı. Asparan mevkii tamamen duman altında kaldı.

MARMARİS-DATÇA YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Alevlerin Asparan mevkiindeki verici istasyonlarının olduğu bölümde yoğunlaşması üzerine dört helikopter bir uçak sürekli sorti yaptı. Fakat şiddetli rüzgar nedeniyle havadan yapılan müdahale alevlerin büyümesini engelleyemedi. Marmaris Asparan mevkiindeki yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapatıldı.

Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı

Ayrıca, bölgede bulunan zabıta ekipleri seyir teraslarında yangını izleyen vatandaşları anonsla uyararak bölgeyi terk etmelerini istedi.

Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı

OSMANİYE MAHALLESİ'NDE ZARAR BÜYÜK

Muğla'nın Marmaris ilçesinde havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü orman yangınından en çok etkilenen mahallelerden biri Osmaniye oldu. Osmaniye'de 25 hane, 45 ahır kullanılamaz hael gelirken, 600 arı kovanı zarar gördü, 75 küçükbaş hayvan öldü. Yangında evi, arı kovanları zarar gören mahalle sakinlerinden 3 çocuk annesi Songül Şahin (44), "Yetkililerin buraya gelip halimizi görmesini istiyorum. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Çocuklarım ile alevlerden kendimi kurtardığıma şükrediyorum" diyerek gözyaşı döktü. Songül Şahin'in eşi Mustafa Şahin ise, "Afyonkarahisar'da arı kovanlarımın başında beklerken yangın haberini aldık. Zaman kaybetmeden Osmaniye'ye geldik. Sadece 5 keçi ile 2 ineğimiz kurtuldu. Evimiz, ahırımız, yiyeceğimiz ve samanımızı kaybettik. Şebeke suyumuz ve elektriğimiz de kesildi" dedi.

Marmaris'te alevler yeniden şiddetlendi, Datça karayolu ulaşıma kapandı

"22 KÜÇÜKBAŞIM ÖLDÜ"

Mahalle halkından Ramazan Şahin (61) ise, "Alevler Osmaniye'ye yaklaşınca buradan ayrıldık. Sabah tekrar evime döndüğümde 22 küçükbaş hayvanımın öldüğünü gördüm. Bu yaşıma kadar Marmaris'te böyle bir orman yangını görmedim. Yangının sabotaj olduğunu düşünüyorum. Bir anda her yere yayılması bana düşündürücü geliyor. Arıcılık ile geçimimizi sağlıyoruz. Ağaçlarımız zarar gördü. Şimdi onu düşünüyoruz. Keçilerimin içerisinde bir oğlağım kurtuldu. Yangında gözleri zarar gördüğü için kasaba kestireceğim" dedi.

Marmaris'te alevler yeniden şiddetlendi, Datça karayolu ulaşıma kapandı
Marmaris'te alevler yeniden şiddetlendi, Datça karayolu ulaşıma kapandı
Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı
Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı
Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı
Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı

Osmaniye, Marmaris, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika


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