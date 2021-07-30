Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Bu sabah saatlerinde yangının ilk çıkış yerinde tekrar alevlenen yangın Armutalan Mahallesi'nin üst bölümünde bulunan ormanlık araziye sıçradı. Asparan mevkii tamamen duman altında kaldı.

MARMARİS-DATÇA YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Alevlerin Asparan mevkiindeki verici istasyonlarının olduğu bölümde yoğunlaşması üzerine dört helikopter bir uçak sürekli sorti yaptı. Fakat şiddetli rüzgar nedeniyle havadan yapılan müdahale alevlerin büyümesini engelleyemedi. Marmaris Asparan mevkiindeki yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapatıldı.

Ayrıca, bölgede bulunan zabıta ekipleri seyir teraslarında yangını izleyen vatandaşları anonsla uyararak bölgeyi terk etmelerini istedi.

OSMANİYE MAHALLESİ'NDE ZARAR BÜYÜK

Muğla'nın Marmaris ilçesinde havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü orman yangınından en çok etkilenen mahallelerden biri Osmaniye oldu. Osmaniye'de 25 hane, 45 ahır kullanılamaz hael gelirken, 600 arı kovanı zarar gördü, 75 küçükbaş hayvan öldü. Yangında evi, arı kovanları zarar gören mahalle sakinlerinden 3 çocuk annesi Songül Şahin (44), "Yetkililerin buraya gelip halimizi görmesini istiyorum. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Çocuklarım ile alevlerden kendimi kurtardığıma şükrediyorum" diyerek gözyaşı döktü. Songül Şahin'in eşi Mustafa Şahin ise, "Afyonkarahisar'da arı kovanlarımın başında beklerken yangın haberini aldık. Zaman kaybetmeden Osmaniye'ye geldik. Sadece 5 keçi ile 2 ineğimiz kurtuldu. Evimiz, ahırımız, yiyeceğimiz ve samanımızı kaybettik. Şebeke suyumuz ve elektriğimiz de kesildi" dedi.

"22 KÜÇÜKBAŞIM ÖLDÜ"

Mahalle halkından Ramazan Şahin (61) ise, "Alevler Osmaniye'ye yaklaşınca buradan ayrıldık. Sabah tekrar evime döndüğümde 22 küçükbaş hayvanımın öldüğünü gördüm. Bu yaşıma kadar Marmaris'te böyle bir orman yangını görmedim. Yangının sabotaj olduğunu düşünüyorum. Bir anda her yere yayılması bana düşündürücü geliyor. Arıcılık ile geçimimizi sağlıyoruz. Ağaçlarımız zarar gördü. Şimdi onu düşünüyoruz. Keçilerimin içerisinde bir oğlağım kurtuldu. Yangında gözleri zarar gördüğü için kasaba kestireceğim" dedi.