Marmaris'te kaçak 4 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca para ve cep telefonları alındıktan sonra can salına konulup geri itilen 4 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris ilçesine 65 kilometre uzaklıkta bulunan turistik Bozburun Mahallesi'nde bir balıkçı, can salı gördüğü ihbarında bulundu. Devriye gezen Marmaris İlçe Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı hücum bot ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan'ın Simi Adası'na 1,5 kilometre mesafede Türk kara suları içerisinde can salını fark ederek yanaştı. İçinde bulunan ve soğuk nedeniyle aşırı üşüdüğü belirlenen 1'i kadın 4 kaçak göçmen kurtarılarak Marmaris İlçesi'ne getirildi. Doktor kontrolünden geçirilen ve yiyecek verilen 4 kişinin, Suriye uyruklu kaçak göçmen oldukları tespit edildi. Suriyeli kaçak göçmenler ifadelerinde, Yunanlılar tarafından Zodyak bottan alınarak can salına konuldukları ve üzerlerinde bulunan para, değerli eşya ve cep telefonlarının alınarak geri itildikleri iddia etti. İşlemleri tamamlanan 4 Suriyeli kaçak göçmen Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.