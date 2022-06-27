Marmaris'te kitap günleri sürüyor - Son Dakika
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Marmaris'te kitap günleri sürüyor

27.06.2022 17:34
Marmaris'te kitap günleri sürüyor

Marmaris Kitap Günleri olanca hızıyla devam ediyor.

Marmaris Kitap Günleri olanca hızıyla devam ediyor. Açılışından bir gün sonra meydana gelen orman yangının acısını unutturmak isteyen yazarlar okuyucularıyla buluşmayı sürdürüyor.

Marmaris Kitap Günleri 20 Haziran Pazartesi günü başlamıştı. Ertesi gün Marmaris'te meydana gelen yangının acısını unutturmak isteyen yazarlar okuyucularıyla buluşmaya devam ediyor. Bugüne kadar Timur Soykan, Saygı Öztürk, Şükrü Erbaş, Emrah Doğru, Ersin Eroğlu, Caner Taşpınar, Ahmet Yavuz'un söyleşi ve imza günü düzenlediği etkinlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da yazar ve okuyucuları yalnız bırakmıyor.

Şükrü Erbaş, Gazeteci Saygı Öztürk ve Ahmet Yavuz'un söyleşine katılan Başkan Oktay, Haziran'ın başından beri hem festival hem de kitap günleri ile çok güzel zamanlar yaşadıklarını belirterek, "Ancak yaşadığımız yangın hepimizi derinden yaraladı. Büyük acılar yaşadık ama Marmaris'i sanatla, kitapla ve kültürle iyileştireceğiz. Hep birlikte dayanışmayla bu günleri atlatacağız ve yine güzel günlerde buluşacağız. Kitap Günleri 10 Temmuz'a kadar devam edecek. Sonrasında farklı etkinliklerimiz olacak. Festivalde ertelenen Boğaziçi Gençlik Korosu ve İlyas Mirzayev konserleri de sonbaharda yapılacak" diye konuştu.

10 Temmuz'a kadar sürecek etkinliğe katılan yazarlar da Marmaris'e geçmiş olsun dileklerini ileterek "Bizler her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Marmaris'i kültürle iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Öte yandan Başkan Oktay, gazeteci Saygı Öztürk ile birlikte yanan alanlarda incelemelerde de bulundu ve yangın süreciyle ilgili bilgi verdi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Saygı Öztürk, Ahmet Yavuz, Marmaris, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te kitap günleri sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Marmaris'te kitap günleri sürüyor - Son Dakika
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