Marmaris'te konvoylu 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Marmaris Belediyesi, pandemi nedeniyle bu yıl da evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu tüm ilçede yaşattı. Marmaris Belediyesi'ne ait araçlar 23 Nisan Marşları eşliğinde gün boyu cadde ve sokakları dolaşarak bayram kutlaması gerçekleştirdi.

Marmaris'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'nci yılı dolayısıyla ilk olarak İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi dolayısıyla sadece İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün çelenk sunduğu resmi tören düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın iki öğrenciyle birlikte çelenk sunumunun ardından 101'inci yılı temsilen 101 balon gökyüzüne uçuruldu.

Konvoy sokaklarda şarkılar eşliğinde gezdi

Ardından Marmaris Belediyesi araçlarından oluşan konvoy cadde ve sokaklarda bayram kutlaması gerçekleştirdi. Özel olarak süslenmiş araçlar tüm mahalle ve köyleri dolaşarak çocuk şarkıları yayınladı. Şarkılar sadece çocuklara değil tüm Marmaris sakinlerine bayram coşkusunu yaşattı. Ellerinde bayraklarla balkonlara çıkan çocukların ve büyüklerin heyecanı görülmeye değerdi.

Kortej sırasında belediye görevlileri; Türk Bayrağı, balon, kalem ve boyama kitabı bulunan setleri ve Marmaris Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı tarafından çıkarılan Bilmiş Çocuk dergisini çocuklara hediye etti.

"Coşkumuza engel değil"

Ulusal egemenliğin 101. yılı kutlamalarının da koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Gönül isterdi ki bayramlarımızı geniş katılımlı etkinliklerle kutlayalım. Pandemi kutlamalara engel oluyor ama içimizdeki coşkuyu, sevgiyi ve gururu yaşamamıza engel olamıyor. Evde ya da sokakta, törenle veya törensiz bayram coşkusunu yaşamaya devam edeceğiz. Marmaris olarak Atatürk'ün izinde yürümeye, devrimlerini yaşatmaya söz verdik, bu sözümüzü de sonsuza kadar yerine getireceğiz" ifadesini kullandı.

Bayram hazırlıklarına günler öncesinden başlayan Marmaris Belediyesi, cadde ve sokakları süsledi. Öte yandan Türkmenistan Parkı'na asılan kutlama pankartı da büyük ilgi gördü. Vatandaşlar ve çocuklar pankart önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Ayrıca bayram dolayısıyla tüm temizlik araçları da bayraklarla süslendi. - MUĞLA