Marmaris'te sağanak yağış hayatı felç etti - Son Dakika

Marmaris'te sağanak yağış hayatı felç etti

Cadde ve sokaklar dereye döndü

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar dereye döndü. İçmeler Mahallesi'nde yanan tepelerden akan sular taşkına neden oldu.

Marmaris'te akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış hayatı felç etti. Yaz aylarında çıkan orman yangınları nedeniyle yanan tepelerden akan sular taşkınlara neden oldu, tepelerden sularla birlikte yola inen ağaç parçaları yolları kapadı. Marmaris ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde bulunan Kayabal Deresi taştı bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Park halindeki araçlarda yağış nedeniyle zararlar meydana geldi. Polis ekipleri heyelan riskine karşı Marmaris-İçmeler ve İçmeler-Turunç Karayolu'nu trafiğe kapattı.

Belediye ekipleri suyun tahliye edilmesi için seferber olurken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Tüm birimlerimiz ile çalışıyoruz. Şimdilik can kaybı ve yaralı yok" dedi.