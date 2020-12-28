Marmaris'te sahilde toplu halde bulunmak yasaklandı - Son Dakika

Marmaris'te sahilde toplu halde bulunmak yasaklandı

28.12.2020 18:45
Marmaris'te sahilde toplu halde bulunmak yasaklandı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında park, mesire yeri ve sahillerde toplu halde bir araya gelmek ve yeme içme faaliyetinde bulunmak yasaklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında park, mesire yeri ve sahillerde toplu halde bir araya gelmek ve yeme içme faaliyetinde bulunmak yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, kamuya açık alanlarda toplu şekilde piknik yapmak, çay içmek, alkol almak, ateş ve mangal yakmak gibi sebeplerle bir araya gelinmesinin ve yeme içme faaliyetlerinin yasaklanmasına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda, kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının, tercih değil zorunluluk olduğu belirtilerek konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil hiçbir mekanda yılbaşı partisi veya kutlaması yapılmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılarak adli işlemlerin başlatılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195'inci maddesi kapsamında gerekli işlemin yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Hisarcık, Marmaris, Karar, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te sahilde toplu halde bulunmak yasaklandı - Son Dakika


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