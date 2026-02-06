Marmaris'te Sel Faciası: Temizlik İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Marmaris'te Sel Faciası: Temizlik İşçisi Hayatını Kaybetti

06.02.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te sel sularına kapılan Zekeriya Şahin, 3 saatlik arama sonrası bulundu, hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dereden otomobiliyle geçerken sel sularına kapılan belediye temizlik işçisi Zekeriya Şahin (42), hayatını kaybetti.

Marmaris'te akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Osmaniye Mahallesi'ndeki Osmaniye Deresi'nde otomobil olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsünün sel sularına kapılmış olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya koordinesinde yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu, saat 03.00 sıralarında, aracının olduğu noktadan yaklaşık 100 metre ileride sürücü Zekeriya Şahin'in cesedine ulaşıldı. Marmaris Belediyesi'nde temizlik işleri personeli olarak çalışan ve eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 1 çocuk babası Şahin'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı, yağmur suyu aktarma borusunun altından çıkarıldı. Şahin'in cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Zekeriya Şahin'in, Osmaniye Mahallesi'nden Turunç Mahallesi'ne giderken olayın meydana geldiği öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Yaren ÖZDEMİR/ MARMARİS (Muğla),

Kaynak: DHA

Marmaris, Güvenlik, Güncel, Muğla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Sel Faciası: Temizlik İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:26
3 aday var Fenerbahçe’de transfer için son gün çılgınlığı
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 11:44:51. #7.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Sel Faciası: Temizlik İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.