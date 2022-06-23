Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (8) - Son Dakika
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Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (8)

23.06.2022 19:04
Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (8)

AİLESİYLE KAVGA EDİNCE ORMANI ATEŞE VERMİŞİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam eden ve 3 bin hektar alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli 34 yaşındaki S.A.'nın suçunu itiraf ettiğini söyledi.

AİLESİYLE KAVGA EDİNCE ORMANI ATEŞE VERMİŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam eden ve 3 bin hektar alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli 34 yaşındaki S.A.'nın suçunu itiraf ettiğini söyledi. Bakan Soylu, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli suçunu itiraf etti. Olay yerinde 2 adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli, ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında" dedi.

Orman yangınının başladığı Küfre mevkisinde yakalanan şüphelinin olay anında alkollü olduğu da öğrenildi.

Cavit AKGÜN- Fırat AKAY/ MUĞLA, -


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Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (8) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (8) - Son Dakika
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