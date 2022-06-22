Marmaris'teki orman yangınının boyutu uydu görüntülerine yansıdı! Durum oldukça vahim - Son Dakika
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Marmaris'teki orman yangınının boyutu uydu görüntülerine yansıdı! Durum oldukça vahim

22.06.2022 19:28

Marmaris'te ormanlık alanda başlayan ve hala devam eden yangınının boyutu uydu görüntülerine yansıdı. NASA'dan alınan verilere göre, yangının şiddeti rüzgar sebebiyle düne göre daha da arttı. Ekipler, 200 hektardan fazla alanı yok eden yangını söndürmek için ellerinden geleni yapıyor.

Marmaris'te dün akşam başlayan ve 200 hektarı aşkın alanda etkili olduğu belirtilen orman yangınıyla ilgili Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) veri tabanından aldığı canlı uydu görüntüleri ile yağmur radarı, rüzgar ve sıcaklık haritalarını yayımlayan 'Zoom Earth' uygulamasının görüntülerini paylaştı.

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YANGININ ŞİDDETİ DÜNE GÖRE ARTMIŞ

Herkes tarafından internet üzerinden izlenebilecek görüntülerde, yangının şiddetinin düne göre arttığının görüldüğünü belirten Gökçe Coşkun, "NASA'nın ısı haritası veya sıcaklık haritası da diyebiliriz. Buradan yangın alanları anlık takip edilebiliyor. Rüzgarı da gösteriyor ve böylece yangının hangi tarafa ilerleyebileceğine ilişkin bilgi sahibi olunması, yangının ilerleyiş yönü tahmin edilmesi açısından önemli olabilir. Bu açıdan yangına müdahale konusunda ve yerleşim yerlerinin boşaltılmasıyla ilgili önlemlerin alınmasını da kolaylaştırabilir" dedi.

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RÜZGAR YUVACIK'A DOĞRU İLERLİYOR

Yangının şiddetinin arttığının görüldüğünü anlatan Coşkun, rüzgarın güneybatıdan güneydoğu yönüne doğru estiğini ve Yuvacık'a doğru ilerlediğini gösterdiğini kaydetti.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Marmaris'teki orman yangınının boyutu uydu görüntülerine yansıdı! Durum oldukça vahim - Son Dakika

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