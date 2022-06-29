Yangınla mücadeleye katılan Katarlı ve Azerbaycanlı müdahale ekipleri için komutanlıkta düzenlenen uğurlama töreninde, ekip üyelerine Türk Hava Kuvvetleri tarafından plaket verildi.

Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına havadan destek vermek için Türkiye'ye gelen Katar'a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan'a ait yangın söndürme uçağı ve beraberindeki ekipler, yangının söndürülmesinin ardından Dalaman Hava Meydan Komutanlığından ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Marmaris'teki yangın mücadelesine hava desteği veren Katar ve Azerbaycan ekipleri ülkeden ayrıldı - Son Dakika

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