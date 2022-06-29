Marmaris'teki yangın mücadelesine hava desteği veren Katar ve Azerbaycan ekipleri ülkeden ayrıldı - Son Dakika
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Marmaris'teki yangın mücadelesine hava desteği veren Katar ve Azerbaycan ekipleri ülkeden ayrıldı

29.06.2022 12:03

Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için Türkiye'ye gelen Katar'a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan'a ait yangın söndürme uçağı, Dalaman Hava Meydan Komutanlığından ülkelerine uğurlandı.

Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için Türkiye'ye gelen Katar'a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan'a ait yangın söndürme uçağı, Dalaman Hava Meydan Komutanlığından ülkelerine uğurlandı.

Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına havadan destek vermek için Türkiye'ye gelen Katar'a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan'a ait yangın söndürme uçağı ve beraberindeki ekipler, yangının söndürülmesinin ardından Dalaman Hava Meydan Komutanlığından ayrıldı.

Yangınla mücadeleye katılan Katarlı ve Azerbaycanlı müdahale ekipleri için komutanlıkta düzenlenen uğurlama töreninde, ekip üyelerine Türk Hava Kuvvetleri tarafından plaket verildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'teki yangın mücadelesine hava desteği veren Katar ve Azerbaycan ekipleri ülkeden ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'teki yangın mücadelesine hava desteği veren Katar ve Azerbaycan ekipleri ülkeden ayrıldı - Son Dakika
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