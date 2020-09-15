Marmaris, Türkiye Rallisi'ne hazır - Son Dakika

Marmaris, Türkiye Rallisi'ne hazır

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve Kovid-19 testi negatif çıkan pilot, takım ekipleri ve organizasyon çalışanlarıyla gerçekleştirilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve Kovid-19 testi negatif çıkan pilot, takım ekipleri ve organizasyon çalışanlarıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül arasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek.

Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki start seremonisiyle başlayacak 707 kilometre uzunluğundaki zorlu ralli, 3 gün boyunca Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etaptaki mücadelenin ardından 20 Eylül'de Asparan mevkisinde yer alan servis parktaki ödül töreniyle son bulacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle "yeni normal" koşullarında yapılacak ralli, hayata geçirilen sağlık protokolleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün seyircisiz olarak yapılmasına izin verdiği rallide, önceki yıllardaki gibi seyirci alanları oluşturulmayacak.

Özel sağlık tedbirleri uygulanan organizasyon öncesinde, rallide görev alacak kişilere Kovid-19 testleri yapılacak. Ralli süresince herkese maske takma zorunluluğu getirilirken, testleri pozitif çıkanların organizasyonlara katılmasına izin verilmeyecek.

Ralli Yönetim Merkezine 2 bin Kovid-19 PCR testi getirildi ve ilk testler, saha ile ofis çalışanlarına yapılmaya başlandı.

FIA ve TOSFED Medikal Delegesi Dr. Osman İrez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hazırlıkların ve planlamaların bir ay öncesinden başlandığını ve gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Rallide güvenliği en üst seviyede tuttuklarını aktaran İrez, "Bu yarışmayı güvenli kılabilmek için alanları 'yüksek yoğunluk' ve 'düşük yoğunluk' olarak ayırdık. Yüksek yoğunluklu alanlara çok az sayıda akredite olmuş kişiler girebilecek. Bunların biri yarış merkezi biri de servis parkı. Buraya akredite olmamış hiç kimse giriş yapamayacak." diye konuştu.

Kovid-19 testi negatif çıkanlar ralliye dahil olabiliyor

İrez, yarışa gelen tüm katılımcılara, tüm yarışmacılara ve tüm görevlilere Kovid-19 testi yaptıracaklarını bildirdi.

Test yapılanların sonucu çıkıncaya kadar otellerinde bekletildiğini vurgulayan İrez, "Kovid-19 testi negatif çıkanlar ralliye dahil olabiliyor. Negatif olanlara imza karşılığı özel bir bileklik teslim ediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız testlerde henüz pozitif çıkan olmadı. Pozitif test çıkan olursa otelde izole edip tedavisi yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Ameliyathaneye girer gibi önlemler alındı"

TOSFED olarak organizasyona her anlamda çok sıkı hazırlandıklarını kaydeden İrez, tüm çalışanlara maske, ve dezenfektan verildiğini bildirdi.

Herkesin sosyal mesafe kuralına uyduğunu dile getiren İrez, "Gelen yabancı misafirlerimize alınan önlemler ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Çok güvenli bir yarış yapacağız. Aldığımız önlemlerle kaçak binde bir bile olmaz. Ameliyathaneye girer gibi önlemler alındı ve uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Marmaris, Türkiye Rallisi'ne hazır

Dünya Ralli Şampiyonası, Marmaris, Türkiye, Ralli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Marmaris, Türkiye Rallisi'ne hazır - Son Dakika Spor

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