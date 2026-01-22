Marsilya'da YPG/SDG Destekçileri Gösteri Düzenledi - Son Dakika
Marsilya'da YPG/SDG Destekçileri Gösteri Düzenledi

22.01.2026 21:40
Marsilya'da YPG/SDG yandaşları gösteri düzenledi, polis ve iş yerlerine saldırı gerçekleşti.

Terör örgütü YPG/SDG yandaşları, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde düzenledikleri gösteride taşkınlık çıkararak, polis ve iş yerlerine saldırdı, kamu malına zarar verdi.

Fransa'nın en önemli gazetelerinden Le Figaro'nun haberine göre, Marsilya'nın merkezindeki Canebiere Caddesi'nde terör örgütü YPG/SDG yandaşı bir grup gösteri düzenledi.

Ciddi taşkınlıklara sahne olan gösteride, trafik ışıkları tahrip edildi, tramvay durakları ile bölgedeki işletmelerin camları kırıldı ve polis karakoluna saldırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de çöp konteynerlerinin ateşe verildiği yer aldı.

Marsilya'nın bağlı olduğu Bouches-du-Rhone'nin Valisi Jacques Witkowski, göstericilerin güvenlik güçlerini havai fişekler ve diğer cisimlerle hedef aldığını belirterek, yaşananları kınadı.

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir dava, insanlara ya da mallara yönelik saldırıları haklı gösteremez." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Marsilya, Politika, Güvenlik, Fransa, Güncel, Medya, Terör, Polis, Kamu, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marsilya'da YPG/SDG Destekçileri Gösteri Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:40
SON DAKİKA: Marsilya'da YPG/SDG Destekçileri Gösteri Düzenledi - Son Dakika
