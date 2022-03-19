Mart ayında çiçek açan ağaçlar bu yıl kara teslim oldu - Son Dakika

Mart ayında çiçek açan ağaçlar bu yıl kara teslim oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta kar yağışı ağaçları vurdu. Mart ayında çiçek açan ağaçlar bu yıl kara teslim oldu. Yeşile bürünmesi gereken ağaçlar beyaza büründü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aylardır etkisini sürdüren kar yağışı Mart ayında da devam ediyor. Her yıl bu vakitlerde yeşile bürünen ağaçlar bu yıl beyaza büründü. Ancak soğuk hava ve kar etkisini sürdürünce bahar Şırnak dağlarına gelmedi. Beyaza bürünen ağaçlar ve dağlar Karadeniz'i aratmadı. Kartpostallık görüntüler oluştu.

(SRD-AKK-Y)