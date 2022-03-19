Mart ayında çiçek açan ağaçlar bu yıl kara teslim oldu - Son Dakika
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Mart ayında çiçek açan ağaçlar bu yıl kara teslim oldu

19.03.2022 14:17

Mart ayında çiçek açan ağaçlar bu yıl kara teslim oldu Şırnak'ta kar yağışı ağaçları vurdu.

Mart ayında çiçek açan ağaçlar bu yıl kara teslim oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta kar yağışı ağaçları vurdu. Mart ayında çiçek açan ağaçlar bu yıl kara teslim oldu. Yeşile bürünmesi gereken ağaçlar beyaza büründü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aylardır etkisini sürdüren kar yağışı Mart ayında da devam ediyor. Her yıl bu vakitlerde yeşile bürünen ağaçlar bu yıl beyaza büründü. Ancak soğuk hava ve kar etkisini sürdürünce bahar Şırnak dağlarına gelmedi. Beyaza bürünen ağaçlar ve dağlar Karadeniz'i aratmadı. Kartpostallık görüntüler oluştu.

(SRD-AKK-Y)

Mart ayında çiçek açan ağaçlar bu yıl kara teslim oldu
Mart ayında çiçek açan ağaçlar bu yıl kara teslim oldu
Mart ayında çiçek açan ağaçlar bu yıl kara teslim oldu

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UNESCO kenti Safranbolu'da tarihi yapılar ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı UNESCO kenti Safranbolu'da tarihi yapılar ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı (DİYARBAKIR Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu (DİYARBAKIR Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu

Şırnak, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mart ayında çiçek açan ağaçlar bu yıl kara teslim oldu - Son Dakika


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