Martı Technologies'ten 2026 Büyüme Hedefleri

24.12.2025 16:29
Martı, 2026'da 70 milyon dolar gelir ve pozitif FAVÖK hedefliyor, büyüme yatırımları devam edecek.

NEW York Borsası'na kote teknoloji şirketi Martı Technologies, 2025 yılına ilişkin finansal beklentilerini aşmayı öngördüğünü duyurarak 2026 yılına yönelik büyüme hedeflerini açıkladı.

Martı, 2026 yılı için 70 milyon ABD doları gelir elde etmeyi ve pozitif düzeltilmiş Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) seviyesine ulaşmayı planladığını bildirdi. Şirket, bu öngörü ile yıllık bazda iki katın üzerinde gelir büyümesi yakalayacağını dile getirdi.

Martı, 2026 yılına yönelik öngörülen güçlü performansın ise aşağıdaki temel faktörler tarafından destekleneceğini belirtti:

"Yolculuk paylaşımı (ride-hailing) hizmetlerinde sefer sayısının hızlı artışı,

"Gelir elde edilen şehirlerde üyelik paketlerinin yaygınlaşması ve satış hacminin artması,

"2025 yılında faaliyete geçen yeni şehirlerde üyelik paketlerinin kademeli olarak kullanıma sunulması,

"Martı'nın teslimat (delivery) hizmetlerinin hacim ve gelir katkısının artması."

Artan yolculuk hacmiyle birlikte oluşan operasyonel kaldıraç, gelir elde edilen pazarlarda iyileşen birim ekonomileri ve teslimat hizmetlerinin ölçeklenmesiyle Martı, karlılığa ulaşırken büyüme yatırımlarını da sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmeyi amaçlıyor.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"2025 performansımız, güçlü operasyonel kabiliyetimizin ve Martı'nın önünde duran büyük potansiyelin somut bir göstergesi. Yolculuk paylaşımı hizmetlerimizde yakaladığımız ivme sayesinde 2025 yılı beklentilerimizi aşacağız. Türkiye'de yeterince hizmet almamış ulaşım ve son kilometre pazarında hızla büyürken, 2026 yılında gelirlerimizi iki katın üzerine çıkaracağımızı ve pozitif FAVÖK seviyesine ulaşacağımızı net bir şekilde öngörebiliyoruz. Teslimat gibi yeni servislerin devreye alınmasıyla da platformumuzdan daha yüksek değer yaratmayı hedefliyoruz."

Martı, 2026 yılına ilişkin finansal beklentisini de açıkladı. Şirketin, 2025 yılında 34 milyon dolar olan gelir beklentisi, 2026 yılında 70 milyon dolar oldu. Karlılık tarafında ise güçlü bir iyileşme öngörülüyor. 2025 yılı için düzeltilmiş FAVÖK beklentisi eksi 17 milyon dolar seviyesinde bulunan şirket, 2026 yılında 18 milyon dolarlık pozitif katkıyla düzeltilmiş FAVÖK'te artıya geçerek 1 milyon dolar seviyesinde pozitif düzeltilmiş FAVÖK elde etmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

