Martıların balık kavgası - Son Dakika
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Martıların balık kavgası

17.05.2022 11:00

Martıların balık kavgası Martıların balık kavgası ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor Van Gölü'nde yaşayan endemik tür olan inci kefali, yumurtalarını bırakmak için tatlı su yataklarına yaptıkları muhteşem göç devam ederken balıkları avlamaya çalışan martıların birbirleri ile kavgasında...

Martıların balık kavgası

Martıların balık kavgası ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor

VAN - Van Gölü'nde yaşayan endemik tür olan inci kefali, yumurtalarını bırakmak için tatlı su yataklarına yaptıkları muhteşem göç devam ederken balıkları avlamaya çalışan martıların birbirleri ile kavgasında ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı su ağızlarına doğru başlattığı göç sona erdi. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek amacıyla sürüler halinde Van Gölü'nü besleyen akarsulara akın eden binlerce inci kefalinin neslini korumak amacıyla av yasağı uygulanıyor. Van Valiliği koordinesinde jandarma, emniyet ve belediye ekipleri, kaçak avcılığı önlemek amacıyla sıkı önlemler alırken, Van Gölü üzerindeki adalarda ve sahil kıyılarında yaşayan martılar ise yakaladıkları balıklarla kendilerine ziyafet veriyor. Martıların, av sırasında birbirlerine karşı verdikleri mücadele ise ilginç görüntüler oluşturuyor. Göçün en yoğun izlenebildiği Erciş ilçesindeki balık bendine gelen martılar, yumurtaları bırakıp geri geç dönen balıkları avlamak için birbirleri ile kıyasıya kavga etmeleri, bölgeye gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.

Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Ekolojide sistemde temel kural vardır. Dışardan insan eli müdahale etmediği sürece her ekosistem dengededir. Martılar buranın bir olgusu, buranın gerçeği ekosistemdeki bir taşı oluşturuyor. İnci kefali 2 binli yılların sonuna doğru yok olma noktasına gelmişti. İnci kefali ile beraber martı popülasyonu inanılmaz bir şekilde azdı. Fakat Profesör Doktor Mustafa Sarı tarafından hazırlanan balıkçılık yönetim planı ve başlatılan koruma çalışmaları ile beraber bir anda balıkların popülasyonunun attığını gördük. Balıklar atınca Martılar arttı tüm ekosistem adeta canlandı. Diğer hayvanlarda sayıca attı. Çünkü Martı balıkla besleniyor. Balık çok olunca Martıların sayısı artıyor. Bu bize inci kefalinin Van Gölü havzasındaki temel ekosistemin taşlarından biri olduğunu gösteriyor. Bugün inci kefalini Van Gölü'nden çektiğimiz zaman arkamızda uçuşan ve tatlı tatlı kavgalar eden martıların da maalesef çok çok az aldığığına şahitlik edeceğiz" dedi.

Martıların balık kavgası
Martıların balık kavgası
Martıların balık kavgası
Martıların balık kavgası

YORUMLAR
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İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor İnci kefali göçüne ziyaretçilerden yoğun ilgi İnci kefali göçüne ziyaretçilerden yoğun ilgi
Kaynak: İHA

15 Temmuz, Van Gölü, GÖÇ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Martıların balık kavgası - Son Dakika


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